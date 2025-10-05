Son Mühür - 'Hükümeti devirmeye teşebbüs' suçlamasıyla yeniden tutuklanması talep edilen ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında kardeşinden gelen açıklamalar, hukukçu Tuba Torun tarafından Sözcü TV'deki "Gülşah İnce ile Türkiye'nin Sözü" programında paylaşıldı.

Torun'un aktardığı sözler şu şekilde oldu:

"Çok üzgün ve çaresiz durumdayız. Özellikle 3 ay öncesine göre çok kötü bir tablo var. Şu anda müşahade altında, tetkikleri yapılıyor. Ancak duruma göre tekrar cezaevine gönderilecek"

''Lütfen çaresizliğimizi dile getirin''

"Annemiz çok yaşlı, ablamın yeniden tutuklandığını duyunca az kalsın felç geçiriyordu. Bu tutuklama bizi ailece bitirdi. Lütfen çaresizliğimizi dile getirin. Yargı önünde boynumuz kıldan ince. Yeter ki hastaneden cezaevine almasınlar."