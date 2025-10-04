Son Mühür - Otomotiv devi Ford’un CEO’su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlu Jameson’un tatillerini değerlendirmesi için diğer milyoner yöneticilerin aksine farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Yakın zamanda “Decoder” podcastine konuk olan Farley, “Yaz tatilinde onu kaynakçılığı öğreneceği bir işe verdim. Bu sayede üretmeyi, elleriyle neler başarabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi” ifadelerini kullandı.

Nefes'in aktardığına göre, bu deneyimin oğluna önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Farley, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bizim süper güçlü dizel motorlarımızla çalışan en iyi kaynakçı ya da tamirci olursa bir ebeveyn olarak çok keyiflenirim''

Temel ekonominin bel kemiği

Farley’nin bu açıklamaları, nitelikli iş gücündeki artan açığı kapatmaya yönelik bazı girişimlerin başlatılmasının hemen ardından geldi. Ford CEO’su, ustalık isteyen mesleklerin “temel ekonominin” bel kemiğini oluşturduğunu vurguluyor.