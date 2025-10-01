Sedat Gül, Ayşe Barım davasında öne çıkan ihbarcı olarak adını duyuran bir isim. Gezi Parkı protestoları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Barım hakkında ilk şikayette bulunan kişi olarak davada tanık sıfatıyla dinlendi. Sedat Gül’ün memleketi ve mesleği ile ilgili basına yansıyan net bir bilgi bulunmuyor; mahkeme kayıtlarına göre ihbarını yalnızca sosyal medyada gördüğü içeriklere dayanarak, “vatandaşlık hassasiyetiyle” yaptığını açıkladı.

Sedat Gül’ün kimliği ve geçmişi

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede Sedat Gül, Ayşe Barım’ı şahsen tanımadığını, CİMER üzerinden şikayette bulunduğunu doğruladı. İhbarının içeriğini tam olarak hatırlamadığını ve şikayetinin doğrudan suç isnadı amacı taşımadığını vurguladı. Sadece sosyal medyada ve haberlerde gördüklerinden etkilenip bir vatandaş olarak bildirimde bulunduğunu söyledi.

Emniyet kayıtlarına ve savunma makamı tarafından aktarılan bilgilere göre, Sedat Gül’ün geçmişte “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet” gibi suçlamalardan adli işlem gördüğü iddia edildi. Kendisi ise duruşmada suç kaydı olmadığını belirtti.

Dava kapsamında rolü ve tartışmalar

Sedat Gül’ün mahkemeye ulaştırdığı ihbar, Ayşe Barım’ın tutuklanmasında ve hakkında yürütülen soruşturmanın yönlendirilmesinde etkili oldu. Ancak, duruşmada olayın asıl tanığı veya mağduru olmadığı anlaşıldı; tüm beyanlarını sosyal medya paylaşımları ve kendi yorumlarına dayandırdığı ortaya çıktı. Gül’ün geçmişteki adli işlemlerinin ve ihbarcılığına ilişkin motivasyonunun davada tartışmalara yol açtığı, yargılama sürecinin delil güvenilirliği açısından sorgulandığı dikkat çekiyor.

Ayşe Barım davasında “ihbarcı” Sedat Gül, sosyal medyada gördüğü içeriklerle harekete geçen ve geçmişinde çeşitli adli işlemlerle gündeme gelen bir isim olarak öne çıkıyor. Davanın seyri ve Barım’ın hukuki sürecindeki etkisi ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.