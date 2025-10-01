Ayşe Barım, ikinci duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Menajerlik ve dizi sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen Barım, en çok ise Gezi Parkı protestolarına ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılandı. Soruşturmanın başlangıcı bir ihbar mektubuna dayanıyordu; ihbarcı, duruşmada kendi gördüğü bir olaya değil, sosyal medyada gördüklerine dayanarak mektup yazdığını ifade etti.

Ayşe Barım tahliye oldu mu?

Ayşe Barım, yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra, 1 Ekim 2025’te görülen ikinci duruşmada ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 27 Ocak’tan beri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barım, tutuksuz yargılanacak. Mahkeme, adli kontrol uygulamasının yanı sıra yurtdışı çıkış yasağı getirdi. Özellikle sanat camiasındaki çok sayıda ünlü isim, tanık olarak duruşmada yer aldı ve Barım’ın serbest bırakılmasını destekledi.

Suçlama neydi? Soruşturmanın kapsamı

Ayşe Barım hakkında açılan davada, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlaması yöneltildi. Savcılığın iddianamesinde Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Barım’ın 2013 Gezi Parkı protestolarını planladığı, menajerliğini yaptığı sanatçıları protestolara yönlendirdiği ve sosyal medyada destek verdiği iddia edildi. Ayrıca sektör içindeki tekelleşme iddiaları ve çalışma özgürlüğünün engellenmesi konuları da dosyada yer aldı.

Soruşturma kapsamında Barım’ın evi ve ofisi arandı, hesap hareketleri incelendi ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı kondu. Barım, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve duruşmalarda “Yıllardır medya ve eğlence dünyasında çalışıyorum, ağır bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım” diye konuştu.

Ayşe Barım’ın davası hem sanat camiasında hem de kamuoyunda geniş yankı buldu. Tahliye sonrası yargı süreci adli kontrol altında devam edecek.