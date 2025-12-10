TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, yeni haftasında da rekabet dolu anlara sahne oluyor. 8-12 Aralık haftasında mutfaktaki hünerlerini sergilemek üzere bir araya gelen beş yarışmacı, büyük ödül olan 150 bin TL’yi kazanmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri ise dördüncü gün yarışmacısı olarak boy gösteren Korhan Yılmaz oldu.

Yarışmadaki sakin tavrı, rakiplerine karşı sergilediği ağırbaşlı duruşu ve iddialı yorumlarıyla öne çıkan Korhan Yılmaz, izleyicilerin merakını cezbetti. Mutfaktaki performansı kadar kişisel hayatıyla da gündeme gelen yarışmacı, haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeye aday gösterildi. Özellikle el lezzetine olan güveni ve menüsüyle rakiplerini zorlayacağının sinyallerini verdi.

Korhan Yılmaz Kimdir?

Korhan Yılmaz, 37 yaşında ve aslen Eskişehirli. Yarışmaya Ankara’dan katılan Yılmaz, özel sektörde saat üzerine yönetici pozisyonunda çalışıyor. İş hayatındaki disiplinli yapısını mutfağa da yansıtmayı hedefleyen yarışmacı, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Ailesine olan düşkünlüğü ve samimi tavırlarıyla ekran başındakilerin sempatisini kazanan Yılmaz, yarışmadaki iddiasını hem karakteriyle hem de yemekleriyle ortaya koydu.

Yarışmadaki İddiası ve Menüsü

Haftanın dördüncü gününde yarışacak olan Korhan Yılmaz, kendi gününde Eskişehir mutfağına özgü lezzetlere yer vermeyi planlıyor. El lezzetine güvendiğini sık sık dile getiren yarışmacı, sadece tat değil, sunum konusunda da rakiplerinden yüksek puan almayı hedefledi. "Benim günüm bambaşka olacak" diyerek özgüvenini sergileyen Yılmaz, final öncesi puan tablosunda dengeleri değiştirmeyi amaçlıyor. Yarışmacının performansı, haftanın birincisini belirlemede kritik bir rol oynayacak.