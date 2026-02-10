Başrollerinde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizi, yağmurlu bir gecede başlayan olaylarla karakterler arasındaki sır perdelerini araladı. Peki Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar.

Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman?

ATV yayın akışına göre Aynı Yağmur Altında'nın 2. bölümü, önümüzdeki hafta Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İlk bölümün ardından oluşan yoğun ilgi, yeni bölüm beklentisini artırdı.

İkinci bölümde hikayenin temposunun yükselmesi ve karakterler arasındaki çatışmaların daha net ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle Rosa'nın sağlık durumu ve geçmişine dair sırların, yeni bölümde olayların seyrini değiştireceği yorumları yapılıyor.

Aynı Yağmur Altında hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Aynı Yağmur Altında, her hafta Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Dizi, ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanarak akşam kuşağında yer alıyor.

1. bölümde neler oldu?

İlk bölümde, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında yaralanan aktivist Rosa'nın hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşmesi anlatıldı. Beyninde ölümcül bir anevrizma olduğunu öğrenen Rosa, hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla İstanbul'a gelmeye karar verdi.

Bu yolculuk, onun geçmişiyle yüzleşmesinin kapılarını araladı. İstanbul'da yolu Ali Aydan ile kesişen Rosa, kısa sürede güçlü bir bağ kurdu. Ancak Ali'nin ailesi, özellikle Karanoğlu ailesiyle olan ilişkileri ve Koray'ın saplantılı tavırları, bu masalsı başlangıcın gölgeleneceğinin ilk sinyallerini verdi.

Aynı Yağmur Altında konusu

Dizi, insan hakları mücadelesine adanmış bir hayat süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatını konu alıyor. Hem baş etmek zorunda olduğu hastalığı hem de geçmişten gelen sürpriz bir arayış, Rosa'yı İstanbul'a sürüklüyor.

Rosa, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden karşılaşır. Kısa sürede büyük bir aşka dönüşen bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak.

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan yer alıyor. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan ikili, dizinin merkezinde yer alan aşk hikayesine hayat veriyor.

Başrol oyuncuları:

Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez

Burak Tozkoparan - Ali Aydan

Hülya Avşar - Fazilet

Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu

Deniz Uğur - Hümeyra Aydan

Levent Ülgen - Faik Aydan

Diğer oyuncular:

Erkan Can - Mürsel Duran

Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu

Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu

Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu

Birand Tunca - Kerem Aydan

Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık

Hülya Avşar, uzun süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra Fazilet karakteriyle projeye katılarak diziye büyük bir ağırlık kazandırıyor.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Rosa Sofia Martinez karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, 25 yaşında ve Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi alan genç yıldız, daha önce Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Benim Hayatım dizilerinde rol aldı. Aynı Yağmur Altında dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atıyor.

Burak Tozkoparan kimdir?

Ali Aydan karakterini canlandıran Burak Tozkoparan, 34 yaşında ve İstanbul doğumlu. Okan Üniversitesi mezunu olan oyuncu, Paramparça, Ateş Kuşları ve Menajerimi Ara gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Ailesinin baskısıyla mücadele eden, içsel çatışmaları derin bir karakteri canlandırıyor.

Dizi hakkında teknik bilgiler

Yapımcı: Baba Yapım

Baba Yapım Proje Tasarımı: Hasan Burak Kalaycı

Yönetmen: Ali Balcı

Senaryo: Kemal Çelik, Hakan Kandal

Kanal: ATV

Yayın Günü: Her Pazartesi

Yayın Saati: 20.00

Çekim Lokasyonları: Londra ve İstanbul

2. bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlanarak izleyiciyle buluştu. Fragmanda Rosa ve Ali'yi bekleyen zorluklar, yeni bölümde yaşanacak yüzleşmeleri ortaya koyuyor. Özellikle Karanoğlu ailesinin tepkisi ve Rosa'nın hastalığıyla ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.