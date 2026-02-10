Amerikalı bir kadın olarak Türkiye'ye gelin gelen ve ömrünü bu topraklarda geçiren Geraldine Saran, eğitime verdiği önem ve azimli kişiliğiyle tanınıyordu. Peki Geraldine Saran kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte Fenerbahçe Başkanı'nın annesine dair tüm detaylar.

Geraldine Saran kimdir?

Geraldine Saran, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran'ın annesi. ABD'nin Kentucky eyaletinde dünyaya gelen Geraldine Saran, yoksul bir aileden gelmesine rağmen eğitimle yükselmeyi başaran güçlü bir kadın portresi çizdi.

1960'lı yıllarda ABD'de üniversite eğitimini birincilikle tamamlayan Geraldine Saran, ardından yüksek lisans derecesi alarak akademik başarısını taçlandırdı. Dönemin koşulları düşünüldüğünde bu başarı oldukça dikkat çekici bir nitelik taşıyor.

Özbek Saran ile nasıl tanıştı?

Geraldine Saran, Türk eşi Özbek Saran ile ABD'de tanıştı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden olan Özbek Saran, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra devlet bursuyla Amerika'ya gitti. İki genç burada tanışarak evlendi ve Türkiye'ye yerleşme kararı aldı.

Sadettin Saran, anne ve babasının hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Annem Kentucky'li, babam Kırıkkaleli. Babam Darüşşafaka'dan mezun olup ABD'ye devlet bursuyla gitmiş. Orada annemle tanışıp evlenmişler. Annem mükemmel bir kadın. Yoksul bir aileden gelmesine rağmen 1960'larda ABD'de üniversite bitirmiş, master yapmış hem de birincilikle."

Türkiye'deki yaşamı ve aile hayatı

Geraldine Saran, Türkiye'ye yerleştikten sonra ailesinin temel direği oldu. Özbek Saran ile evliliğinden dört oğlu dünyaya geldi: Sadettin, Kenan, Sadun ve Sinan Saran.

Eğitime büyük önem veren Geraldine Saran, çocuklarının Harvard, Stanford ve Berkeley gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde eğitim almalarını sağladı. Sadettin Saran, annesinin bu konudaki kararlılığını her fırsatta dile getiriyordu.

1970'li yıllarda Kırıkkale'de otomobil kullanan sayılı kadınlardan biri olan Geraldine Saran, dönemine göre oldukça modern bir yaşam tarzı benimsemişti. Amcalarına bile araba kullanmayı öğreten, oğullarına harçlıkla teşvik ederek İngilizce öğreten bir anne profili çizdi.

Geraldine Saran ne zaman, neden öldü?

Geraldine Saran, 29 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni resmi kaynaklarda detaylı şekilde açıklanmadı ancak ileri yaşa bağlı doğal sebeplerle vefat ettiği belirtildi. Vefat ettiği sırada kesin yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Cenaze töreni, ailesinin köklerinin bulunduğu ABD'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ise 1 Temmuz 2024 tarihinde Delta Hotels by Marriott İstanbul Oteli'nde taziye ziyaretleri kabul edildi.

Saran ailesi, cenaze için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Darüşşafaka Cemiyeti'ne Geraldine Saran adına bağış yapılmasını rica etti. Bu istek, Geraldine Saran'ın eğitime verdiği önemin son bir yansıması olarak değerlendirildi.

Sadettin Saran'ın annesine olan bağlılığı

Annesine düşkünlüğüyle tanınan Sadettin Saran, sosyal medya paylaşımlarında sık sık annesiyle olan fotoğraflarını ve anılarını paylaşıyordu. Annesini "mükemmel bir kadın" olarak tanımlayan Saran, onunla gurur duyduğunu her fırsatta dile getirirdi.

Sadettin Saran, babasını da 27 Ocak 2022'de kaybetmişti. Özbek Saran'ın cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmişti.

Geraldine Saran Türk mü?

Geraldine Saran Türk değil, Amerikalı. Kentucky doğumlu olan Geraldine Saran, Türk vatandaşı eşi Özbek Saran ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşti ve hayatının büyük bölümünü bu ülkede geçirdi. Bu kültürel birliktelik, Sadettin Saran'ın hem Türkiye'ye hem de uluslararası dünyaya açık bir bakış açısıyla yetişmesine katkı sağladı.