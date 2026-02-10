Little St. James olarak bilinen Epstein adası, Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı St. Thomas kıyılarından yaklaşık 2 mil açıkta bulunuyor. Yaklaşık 72 dönümlük bu izole alan, yalnızca özel tekne veya helikopterle ulaşılabilen kapalı bir yapıya sahip.

Epstein adası kime ait, şu an kimin mülkü

Ada, Amerikalı finansçı ve hükümlü cinsel suç faili Jeffrey Epstein tarafından 1998'den 2019'daki ölümüne kadar mülk olarak tutuldu. Epstein, adayı L.S.J. LLC adlı şirket aracılığıyla 7,95 milyon dolara satın almıştı.

Mayıs ayında milyarder Stephen Deckoff'un Little St. James ve Great St. James adalarını satın aldığı bildirildi. Deckoff, adalarda lüks bir tatil köyü geliştirmeyi planlıyor.

Epstein adası neden skandallarla anılıyor

Epstein'ın yıllarca mülkiyetinde kalması ve özellikle reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı için üs olarak kullanıldığı iddiaları nedeniyle ada çoğunlukla "Epstein Adası" olarak anılıyor. Mahkeme dosyalarında çocukların ve genç kadınların cinsel istismarı ile insan ticareti faaliyetlerinin merkezi olarak gösterildi.

Ada, "Günahkârlar Adası", "Pedofil Adası", "Orgy Adası" veya daha basitçe "Epstein Adası" gibi takma adlar aldı.

Bazı hava trafik kontrolörleri ve diğer havalimanı personeli, Epstein'ı ergenlik öncesi çağda görünen kızlarla birlikte gördüklerini bildirdi. Epstein hayattayken yetkililer iskeleye kadar gelip özel mülke giremiyordu.

Jeffrey Epstein kimdir

Jeffrey Edward Epstein (20 Ocak 1953 – 10 Ağustos 2019) Amerikalı bir finansçı, çocuk cinsel suç faili, seri tecavüzcü ve insan taciri. Brooklyn, New York'ta dünyaya gelen Epstein, kariyerine Dalton Okulu'nda matematik öğretmeni olarak başladı.

Epstein, sadece servetiyle değil; siyasetçiler, kraliyet ailesi üyeleri ve ünlü isimlerle kurduğu yakın dostluklarla tanınan bir isim. Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew gibi dünya çapında tanınan figürlerle bağlantıları olduğu belgelendi.

2005 yılında Florida, Palm Beach'teki polis, bir ebeveynin 14 yaşındaki kızını cinsel istismara uğrattığını bildirmesinin ardından Epstein'ı soruşturmaya başladı. Federal yetkililer, Epstein'ın iddiaya göre cinsel istismara uğrattığı, bazıları 14 yaşında olmak üzere 36 kız tespit etti.

Jeffrey Epstein nasıl öldü

İlk olarak 2008 yılında Florida'da çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Epstein, 2019 yılında federal düzeyde cinsel amaçlı insan ticareti suçlamasıyla tutuklandı. 10 Ağustos 2019'da, yargılanmayı beklediği New York'taki hücresinde ölü bulundu.

Resmi kayıtlara "intihar" olarak geçse de, ölümü üzerindeki şüpheler ve komplo teorileri güncelliğini koruyor.

Epstein belgelerinde kimlerin adı geçiyor

Belgelerde Elon Musk ile Epstein arasında gerçekleştiği belirtilen e-posta yazışmaları bulunuyor. Yazışmalarda Musk'ın, Epstein'ın adasındaki partilerin tarihlerini sorduğu görülüyor. Musk, e-postaları kabul etmekle birlikte adaya gitmediğini ve Lolita Express uçağına binmediğini açıkça ifade etti.

Prens Andrew'un Epstein ile olan yakınlığı ve adaya gittiğine dair iddialar, yıllardır kamuoyunda tartışılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bill Gates ve Howard Lutnick gibi isimler de dosyalarda geçen figürler arasında yer alıyor.

"Lolita Express" takma adı verilen özel jet, sık sık küçük yaştaki kızlarla Little St. James'e uçuş yaptığı için Virjin Adaları yerel halkı tarafından bu isimle anılıyordu.