Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu personeli alımı süreci kapsamında başvuru değerlendirmelerini tamamlayarak adayların beklediği duyuruyu yayımladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek yeni memur adayları için belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakat listeleri oluşturuldu.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, ilan edilen her unvan için kontenjan miktarının 10 katı kadar aday mülakat aşamasına davet edildi. Puan üstünlüğüne göre yapılan sıralamada, en düşük puanlı adayla aynı puana sahip olan tüm katılımcılar mülakat listesine dahil edildi. Adaylar, Bakanlığın resmi duyuru paneli üzerinden T.C. kimlik numaraları ile mülakata hak kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek. Bu aşamayı başarıyla geçen isimler için bir sonraki durak ise sınav ücreti ödeme süreci olacak.

MSB SINAV ÜCRETİ NE KADAR? MSB SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mülakat listesinde yer alan adayların, başvuru sürecinin devamlılığı için belirlenen sınav ücretini yatırması zorunlu tutuluyor. Adayların 300 TL tutarındaki sınav ücretini 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında ödemesi gerekiyor. Ödeme işlemleri için son saat 23.30 olarak duyurulurken, belirtilen zaman dilimi içerisinde ücretini yatırmayan adayların haklarını kaybedeceği vurgulandı.

MSB SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKADAN ÖDENECEK?

Sınav ücretleri yalnızca T.C. Vakıflar Bankası aracılığıyla tahsil edilecek. Adaylar ödemelerini bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı şubeleri veya ATM'leri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ödeme menüsü içerisinde sırasıyla Eğitim ve Sınav Ödemeleri, ardından Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri sekmelerinin takip edilmesi gerekiyor. İşlem sırasında T.C. kimlik numarası hatalı girilen veya süresi içinde tamamlanmayan ödemelerden doğacak hak kayıplarında sorumluluk adaylara ait olacak.