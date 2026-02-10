Komedi ve aile temalı yapım, köy hayatının samimiyetini beyaz perdeye taşırken Muğla'nın pitoresk köşelerini de gözler önüne serdi. Şehir hayatından kaçıp kırsal yaşama adapte olmaya çalışan bir ailenin hikayesi, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı.

Kalk Gidelim nerede çekildi

Kalk Gidelim dizisi Muğla'nın Yeşilyurt Köyü'nde çekildi. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı olan Yeşilyurt Köyü mahalle statüsünde bulunuyor. Köyün tarihi geçmişi oldukça eski dönemlere uzanıyor ve bölge, antik kaynaklarda farklı isimlerle anılıyor.

Ana çekim lokasyonu Yeşilyurt olmakla birlikte yapım ekibi Muğla'nın pek çok farklı noktasını da kullandı. Ortaca, Milas, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi yöreler dizinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında yer alıyor.

Dizinni çekim yerleri

Başlangıç yeri Muğla'nın Saburhane ve Yeşilyurt mahallesi seçildi ve köy havası estirilen setler kuruldu. Yapımcılar, TRT'nin İstanbul dışı mekan tercihine uygun olarak Anadolu'da çekim yapmaya özen gösterdi ve Ege Bölgesi'ni seçti.

Dizide görülen göl aslında Akyaka'da bulunan Azmak Nehri. Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik bir mahalle. Bu nehir, dizinin en çok akılda kalan görüntülerinden birini oluşturuyor.

Kalk Gidelim dizisi ne zaman yayınlandı

Dizi, 18 Kasım 2017 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlamış ve 3 sezon boyunca izleyicilerle buluştu. 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 135. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

Kalk Gidelim konusu nedir

Yapım, şirketi iflas eden Mustafa Ali'nin, zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla köye dönmek zorunda kalmasını anlatıyor. Yıllarca İstanbul'da lüks yaşam süren aile, köy şartlarına uyum sağlamaya çalışırken hem komik hem de duygusal anlar yaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Ufuk Özkan (Seyfettin Dal), Erkan Sever (Mustafa Ali Dal), Ayça Varlıer (Nurcan Konak Dal) ve Mehtap Bayri (Sevda Pamuk Dal) yer alıyor. Kadroyu Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı ve Hayrettin Karaoğuz gibi deneyimli isimler tamamlıyor.