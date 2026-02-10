Milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu. Şimdi ise açıklanan belgeler, birçok ünlü ismi zor durumda bırakıyor.

Epstein belgelerinde Ribery iddiası ne

Yayınlanan belgelere göre Franck Ribery'nin bir kadını darbettiği öne sürülüyor. Mağdurun ifadesinde şu sözler yer aldı: "Franck Ribery bahçemdeyken beni dövmeye çalıştı. Numaramı ve adresimi elde etmişti. Polisler onu çevreledi ve arabasına geri götürdü."

Ribery hakkındaki diğer iddialar neler

Belgelerde ayrıca Ribery ve avukatı Sylvain Cormier'in bir eğlence mekanında 14 yaşındaki kız çocuklarının getirilmesini talep ettiği iddia ediliyor.

İfadelerin bir bölümünde şu çarpıcı detaylar yer aldı: "Yüzünü tanıyordum ama hatırlayamadım. Birkaç yıl önce eski partnerini benim önümde dövmüştü. Daha sonra Franck Ribery ile geldi ve Versailles Adli Polisi, 14 yaşındaki kızları istemesi nedeniyle olay yerine geldi."

Franck Ribery kimdir

1983 doğumlu Franck Ribery, Fransa milli takımı ve Bayern Münih'in efsane futbolcularından biri. Kariyeri boyunca Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giyen Ribery, 2013 yılında Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmişti. Fransız yıldız, Bayern Münih ile dokuz Bundesliga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Ribery, 2019 yılında futbol kariyerini Fiorentina'da, ardından Salernitana'da sürdürdükten sonra 2023'te futbolu bıraktı.

Epstein dosyası kimleri kapsıyor

Jeffrey Epstein dosyası, dünya genelinde birçok ünlü ismi içeriyor. Politikacılar, iş insanları ve ünlüler arasında çeşitli isimlerin belgelerde geçtiği biliniyor. Dosyanın tam kapsamı henüz netleşmemiş olup, yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldıkça farklı isimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.