Bu yıl en düşük fiyatlı Ramazan kolisi 499 TL'den başlarken, daha kapsamlı paketlerin fiyatları 800 TL'yi aşıyor. Kartlı alışveriş avantajları ve dönemsel kampanyalar sayesinde bazı paketlerde ciddi indirimler de uygulanıyor.

Migros Ramazan Bereket Paketi 2026 fiyatı ve içeriği

Migros'un ekonomik seçeneği olan Ramazan Bereket Paketi, 499,95 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Paket içerisinde temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer alıyor.

Bereket Paketi içeriği: un, ayçiçek yağı, farklı makarna çeşitleri, çorba, domates salçası, tuz, pirinç, bulgur, toz şeker ve çay gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.

Migros Ramazan Lezzet Paketi 2026 fiyatı ve içeriği

Daha geniş kapsamlı bir seçenek arayanlar için hazırlanan Ramazan Lezzet Paketi, 799,95 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Bu pakette Bereket Paketi'ndeki ürünlere ek olarak çeşitli bakliyatlar, irmik, bulyon, haşlanmış bakliyat çeşitleri, kahve ve tatlı ürünleri de yer alıyor.

Lezzet Paketi içeriğinde öne çıkan ürünler arasında Dr. Oetker Kakaolu Puding, çeşitli bakliyat türleri ve bilinen markaların ürünleri bulunuyor. Paket özellikle kalabalık aileler ve Ramazan boyunca mutfak alışverişini tek seferde yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

2026 Ramazan kolisi fiyatları karşılaştırması

Zincir marketlerde satışa sunulan Ramazan kolisi fiyatları genel olarak 400 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Mega paketlerde ise fiyatlar 1.100 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Diğer marketlerin Ramazan kolisi fiyatları şöyle sıralanıyor:

ŞOK Market Ramazan Erzak Paketi: 550 TL

550 TL CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 499,95 TL (kartlı fiyat)

499,95 TL (kartlı fiyat) CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi: 799,95 TL (kartlı fiyat)

799,95 TL (kartlı fiyat) CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi: 1.099 TL (kartlı fiyat)

1.099 TL (kartlı fiyat) Anpa Gross Süper Erzak Paketi: 800 TL

800 TL Anpa Gross Mega Erzak Paketi: 1.150 TL

1.150 TL Metro Market Hazır Erzak Paketleri: 589 TL - 1.399 TL

Ramazan kolisi alırken nelere dikkat edilmeli

Tüketiciler Birliği, Ramazan kolisi satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Paket içeriğindeki ürün listesinin eksiksiz olması önem taşıyor.

Uzmanlar ayrıca sadece fiyata değil, ürün gramajlarına ve marka kalitesine de bakılmasını öneriyor. Sıvı yağ ve bakliyat miktarları, paketler arasındaki fiyat farklarının temel sebebini oluşturuyor. Yardım amaçlı alımlarda bakliyat ve temel gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu kolilerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.