İstanbul’da bir kebapçı, bir hafta arayla ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı büyük panik yaratırken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Saldırı müşteriler yemek yerken gerçekleşti

Gece yarısı saatlerinde meydana gelen olayda, yüzü kapalı olduğu öğrenilen bir motosikletli şahıs, kebapçının önüne gelerek dükkâna doğru art arda ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte içeride bulunan müşteriler panik içinde yere yattı.

Saldırganın açtığı ateş sonucu iş yerinin cam ve duvar kısımlarına kurşun isabet ettiği, dükkânda maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Aynı işletme bir hafta önce de kurşunlanmış

Olayın ardından yapılan incelemelerde, söz konusu kebapçının yaklaşık bir hafta önce de benzer bir saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Arka arkaya yaşanan silahlı saldırılar, bölge esnafı ve vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Motosikletli saldırgan kaçtı

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin, bir süre sonra aracı bırakarak yaya şekilde kaçmaya devam ettiği iddia edildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama ve takip çalışması başlattı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olası bir yaralanmaya karşı hazır beklerken, olay yeri inceleme ekipleri dükkânda detaylı çalışma yaptı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis, saldırının nedenine ve saldırganın kimliğine yönelik kapsamlı soruşturma başlattı. İş yerinin neden hedef alındığı ve saldırıların bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.