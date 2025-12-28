Aydın'ın spor camiasında sevilen isimlerden olan 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu (65), cami tuvaletinde ölü bulundu. Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan Hacı Fevzibey Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden kişinin, Aydınspor camiasının yakından tanıdığı 'Müdür' lakaplı Nevzat Demircioğlu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gerekli çalışmaların ardından Demircioğlu'nun naaşı Kemer Mezarlığı morguna kaldırılırken, ilk belirlemelere göre Demircioğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Aydın'ın spor camiasında sevilen isimlerinden olan Nevzat Müdür'ün ani ölümü ailesi sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.