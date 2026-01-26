Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan aile içi tartışma trajediyle bitti. Üvey oğlu ile yaşadığı kavga sırasında fenalaşarak kalbi duran 57 yaşındaki Nurettin Aslıhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan üvey oğul S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Zafer Mahallesi’nde yaşandı

Olay, Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Nurettin Aslıhan ile üvey oğlu S.K. arasında mal paylaşımı meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Aslıhan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aslıhan’ın kalbinin durduğu öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aslıhan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Vücudunda darp izleri tespit edildi

Hastanede yapılan incelemelerde Nurettin Aslıhan’ın vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bunun üzerine üvey oğul S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Üvey oğul tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan S.K., “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.