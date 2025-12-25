Aydın’da iki yıl önce Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan asansör faciasına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Olayın idari ayağına yönelik açılan davada, aralarında dönemin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ve Yurt Müdürü E.Ç.’ın da bulunduğu 5 kamu görevlisinin yargılanmasına Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Kamuoyunda derin izler bırakan kazada, sorumluluğu bulunduğu iddia edilen yetkililerin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandığı duruşmada, Ertaş ailesinin hukuk mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Hafızalardan silinmeyen facia: Asansör boşluğunda bir yaşam son buldu

Türkiye’yi yasa boğan olay, 25 Ekim 2023 tarihinde gece yarısı sularında gerçekleşti. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, 16 kişilik asansörün kontrolsüz şekilde aşağı kayması sonucu panikle dışarı çıkmaya çalışırken kabin ile duvar arasına sıkışarak can verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler asansörde mahsur kalan diğer 15 öğrenciyi kurtarmayı başarsa da, Zeren için artık çok geçti. Kazanın hemen ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, ihmaller zinciri bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bakım firmasına verilen cezalar ve istinaf süreci

Kazanın ardından ilk etapta asansör bakımından sorumlu firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı ve mühendisler hakkında dava açılmıştı. Yerel mahkeme, firma sahibi Büyükyapıcı’ya 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek 2 yıl süreyle meslekten men edilmesine hükmetti. Diğer mühendis sanıklar ise 2 yıl 11’er ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Ancak Ertaş ailesi, verilen bu cezaların adaleti tesis etmekten uzak olduğunu savunarak kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Firma yetkililerine yönelik istinaf süreci devam ederken, gözler kamu görevlilerinin yargılandığı ikinci davaya çevrildi.

Kamu görevlileri için 6 yıla kadar hapis istemi

Olaydaki denetim eksikliği ve idari ihmaller nedeniyle başlatılan ayrı soruşturmada, beş üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Dönemin İl Müdürü C.F., Yatırım İnşaat Müdürü M.B., KYK Müdürü A.K., Efeler Gençlik ve Spor Müdürü M.Y. ve Yurt Müdürü E.Ç. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, salonda sadece Ertaş ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme salonundaki sessizlik, anne ve babanın feryadıyla bozuldu.

Acılı anneden mahkeme heyetine çağrı: "Artık dayanacak gücüm kalmadı"

Duruşmada söz alan anne Serpil Ertaş, davanın her celse ileri bir tarihe ertelenmesinin kendilerini tükettiğini ifade etti. Acılı anne, "Bir anne olarak her duruşmada aynı acıyı yeniden yaşamak çok ağır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almasını ve adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyorum.

Karar bilirkişi raporuna bağlı: Duruşma 2026’ya ertelendi

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların kazadaki kusur oranlarını belirleyecek olan kapsamlı bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle nihai bir karar veremedi. Ayrıca sanıkların duruşmada hazır bulunmaması da süreci uzatan bir diğer etken oldu. Heyet, eksik evrakların tamamlanması ve kusur durumunun netleşmesi için duruşmayı 12 Şubat 2026 tarihine erteledi. Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili adalet arayışı, önümüzdeki yılın başında görülecek olan bu kritik celse ile devam edecek.