Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve hızını artıran şiddetli rüzgar, bölgede günlük yaşamı sekteye uğrattı. Olumsuz hava koşullarının etkisiyle kentin farklı noktalarında hareketli dakikalar yaşanırken, fırtınanın en net hissedildiği yerlerden biri Şirinevler Mahallesi oldu. Meteorolojik uyarıların ardından gelen fırtına, ağaçların devrilmesine ve altyapıda hasar oluşmasına yol açtı.

Dev çam ağacı fırtınanın şiddetine dayanamadı

Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Beşeylül Caddesi üzerinde bulunan büyük bir çam ağacı, fırtınanın şiddetli basıncına direnç gösteremeyerek kökünden söküldü. Yol kenarında devrilen ağaç, o sırada bölgeden geçen elektrik tellerinin üzerine yıkıldı. Ağacın ağırlığı ve fırtınanın etkisiyle kopan enerji nakil hatları, çevrede güvenlik riski oluştururken mahallenin genelinde ani bir elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu.

Belediye ve enerji ekiplerinden eş zamanlı müdahale

Olayın hemen ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi’ne bağlı acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaşımı engelleyen ve yaya güvenliğini tehdit eden ağaç gövdesini parçalara ayırarak caddeden tahliye etti. Belediye personellerinin çevre temizliği ve ağaç kaldırma çalışmaları sürerken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de kopan teller üzerindeki onarım mesaisine başladı.

Bölgeye yeniden enerji verildi

Elektrik dağıtım şirketi teknisyenlerinin yoğun çalışmaları sonucunda, zarar gören hatlar yenilenerek şebekeye yeniden akım sağlandı. Hem belediyenin hem de enerji ekiplerinin koordineli yürütüldüğü operasyon neticesinde, fırtınanın neden olduğu fiziksel hasar kısa sürede giderildi. Devrilen ağacın kaldırılması ve elektrik sisteminin stabilize edilmesiyle birlikte Beşeylül Caddesi üzerindeki trafik ve mahalledeki günlük yaşam normale döndü.

