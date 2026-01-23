Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazası, bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, ilçeye bağlı Yeni Sanayi Mahallesi’nde yaşandı.

Bakım çalışması sırasında dengesini kaybetti

Edinilen bilgilere göre, fabrikada makine operatörü olarak görev yapan Mustafa Karaca, çalıştığı makinenin kayışını değiştirmek amacıyla forklift yardımıyla fabrikanın çatısına çıktı. Bakım çalışması sırasında çatıdaki panel kaplamanın aniden kırılması üzerine Karaca dengesini kaybetti.

Yaklaşık 8 metreden zemine düştü

Panelin kırılmasıyla birlikte boşluğa düşen işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine çakıldı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Karaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca’nın ölümü, fabrikada ve ilçede büyük üzüntü yarattı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin netlik kazanması için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayın iş güvenliği ihmali olup olmadığı yapılacak araştırmanın ardından belirlenecek.