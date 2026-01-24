Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, hastanenin Aydın’ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayacağını belirterek, yatırımın kente büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

“Aydın Artık Sağlık İçin Başka İllere Gitmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetleri için çevre illere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti. Erdoğan, Aydınlılara hitaben yaptığı konuşmada destekleri ve vefaları için teşekkür ederek, hastanenin her yönüyle Aydın’a yakışan bir eser olduğunu söyledi.

1300 Yatak Kapasiteli Dev Sağlık Yatırımı

Aydın Şehir Hastanesi’nin 1300 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini belirten Erdoğan, hastanede 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin yer aldığını açıkladı. Toplam yatırım bedeli 65,5 milyar lirayı bulan hastanede, 2269 araç kapasiteli açık ve kapalı otoparkların bulunduğu bilgisi paylaşıldı

Modern Donanım ve Geniş Yoğun Bakım Kapasitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin nükleer tıp merkezi, 45 diyaliz cihazı, 16 yanık yatağı ve toplam 250 yoğun bakım yatağıyla bölgenin önemli bir sağlık üssü olacağını söyledi. Ayrıca hastanede 3 MR ve 3 tomografi cihazının bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin her açıdan donanımlı bir şifa merkezi olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olacak

Aydın Şehir Hastanesi’nin yalnızca tedavi değil, eğitim alanında da önemli bir rol üstleneceğini belirten Erdoğan, hastanenin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde hizmet vereceğini açıkladı. Bu sayede hem Aydın halkına nitelikli sağlık hizmeti sunulacağını hem de tıp alanında yeni kadroların yetiştirileceğini dile getirdi.

Konutlar ve Millet Bahçeleri de Hizmete Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da farklı mahallelerde yapımı tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerinin de hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Daha önce 4 millet bahçesinin hizmete açıldığını hatırlatan Erdoğan, yapımı süren 4 millet bahçesinin de kısa sürede tamamlanacağını ve toplamda 6 millet bahçesinin Aydınlıların kullanımına sunulacağını söyledi.

Diğer Sağlık ve Altyapı Yatırımları

Konuşmasında Aydın’daki diğer yatırımlara da değinen Erdoğan; Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi ek binası, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra eğitim kurumları, spor tesisleri, köprüler, sinyalizasyon projeleri ve su yatırımlarının Aydın’a hayırlı olmasını temenni etti.