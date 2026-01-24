Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı.

İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevinden ayrılmasının ardından boşalan koltuğa Osman Gazi Cihangiroğlu atandı.

Genel merkezden resmi görevlendirme

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirme sonrası Osman Gazi Cihangiroğlu, Aydın İl Başkanlığı görevine resmen başladı. Atama kararının ardından teşkilat içinde yeni döneme ilişkin hazırlıkların hız kazandığı öğrenildi.

Bahçeli ile fotoğrafını paylaştı

Osman Gazi Cihangiroğlu, atamayı kamuoyuna duyurmak amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, parti tabanında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Teşkilat tecrübesiyle dikkat çekiyor

Parti teşkilatlarında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunduğu bilinen Cihangiroğlu’nun, Aydın’daki MHP teşkilat çalışmalarını yeniden yapılandırması ve parti içi birlikteliği güçlendirmeye yönelik adımlar atması bekleniyor.

Aydın siyasetinde yeni dönem beklentisi

Atama kararı, Aydın siyasetinde dikkatle takip edilirken, MHP camiasında yeni döneme ilişkin beklentiler de öne çıktı.

Önümüzdeki süreçte il teşkilatında yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların, partinin yerel siyasetteki konumuna nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.