Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2016 yılında turizme kazandırdığı Neopolis AIRBUS A-300 batık uçağı, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kuşadası açıklarında 22 metre derinliğe batırılan dev uçak, hem dalış tutkunlarına hem de macera arayan ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Dünyanın en büyük batık uçaklarından biri

54 metre uzunluğa, 44 metre kanat genişliğine sahip olan AIRBUS A-300, batırıldığı dönemde “resif amaçlı batırılan en büyük uçak” olarak tarihe geçmişti. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun girişimleriyle İstanbul’dan Aydın’a getirilen uçak, yıllar içinde deniz yaşamına ev sahipliği yapan bir ekosisteme dönüştü.

Bugün hâlâ dünyanın en büyük ikinci batık uçağı olma unvanını koruyan Neopolis, her yıl on binlerce dalgıcı ağırlıyor. Kuşadası turizmine yeni bir soluk kazandıran proje, sadece bölge ekonomisine değil, Aydın’ın uluslararası tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.

Dalgıçlar için eşsiz bir su altı deneyimi

Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı dalgıçlar, dev uçağın gövdesinde farklı deniz canlılarıyla karşılaşıyor. Deniz altında büyüleyici bir atmosfer sunan batık uçak, özellikle yaz sezonunda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen dalış noktalarından biri haline geldi.

Profesyonel dalgıçlar, kış aylarında deniz sıcaklığının düşmesiyle birlikte batığın çevresinde daha fazla deniz canlısı görüldüğünü ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin her yıl arttığını belirtiyor.

Alman turistler hayran kaldı

Kuşadası’nda dalış yapan Alman turist Hayk Stephen, deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Denizin altında bir uçak olduğunu duyduğumda inanamadım. İş arkadaşlarıma bunu mutlaka görmemiz gerektiğini söyledim. Gerçekten büyüleyici bir dalış noktası. Birkaç yıl içinde deniz yaşamı daha da geliştiğinde çok daha ilginç hale geleceğine eminim.”

Bir diğer Alman turist Lisa Orn ise, uçağın altında yaptığı dalışı “unutulmaz bir deneyim” olarak nitelendirdi:

“Denizin altında sadece gemi enkazları yerine bir uçak görmek bambaşka bir duyguydu. Böyle farklı dalış fırsatlarının olması gerçekten harika.”

“Kesinlikle Türkiye’ye geri döneceğiz”

Dalgıç Rani Nashtinger de deneyimini paylaştı ve Türkiye’ye tekrar geleceğini belirtti:

“Su altında dev bir uçağı görmek olağanüstüydü. İnsan eliyle yapılan bir yapının doğayla uyum içinde nasıl bir yaşam alanına dönüştüğünü gözlemlemek beni çok etkiledi. Bu proje hem çevreci hem de ilham verici. Türkiye’de yeniden dalış yapmaya kesinlikle geleceğiz.”

Aydın turizmine değer katan proje

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen batık uçak projesi, yıllar içinde Aydın turizminin simgelerinden biri haline geldi. Neopolis batığı, hem su altı fotoğrafçılarının hem de dalış okullarının vazgeçilmez rotası olarak her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.