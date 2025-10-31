Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli ihracat ürünleriyle dikkat çeken Aydın’da, 2025 yılı Eylül ayında dış ticaret hareketliliği sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında Aydın’dan 103 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 31 milyon 242 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5, ithalat ise yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Ocak-Eylül döneminde toplam dış ticaret rakamları

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Aydın’ın dış ticaret hacmi de açıklandı. Bu dönemde toplam ihracat 881 milyon 743 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 298 milyon 24 bin dolar seviyesinde kaydedildi. İhracat ve ithalat arasındaki fark, ilin dış ticarette pozitif bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

İthalatta Temmuz, ihracatta Mayıs zirvede

Ocak-Eylül döneminin aylık verilerine bakıldığında, Aydın’da en yüksek ithalat Temmuz ayında 45 milyon 647 bin dolar ile gerçekleşti. Ocak ayı ise 26 milyon 146 bin dolarlık ithalatla en düşük seviyeyi gösterdi.

Öte yandan ihracatta en yüksek rakam 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında kaydedilirken, en düşük ihracat 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayında görüldü.

Dış ticarette pozitif seyir devam ediyor

Aydın’ın ihracat performansındaki istikrarlı artış ve ithalattaki kontrollü yükseliş, ilin ekonomik canlılığını yansıtırken, önümüzdeki aylarda ihracat artışının sürmesi bekleniyor.