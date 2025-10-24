Germencik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kısa süre içinde kapılarını açacak. Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci, tesisin son hazırlıklarını yerinde inceledi.

Açılış öncesi son inceleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde yapımı süren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hizmete girmek için gün sayıyor. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

“Can dostlar için modern bir yaşam alanı”

Kaymakam Doğru, merkezin son hazırlıklarını yerinde gözlemleyerek veteriner hekim ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarından bilgi aldı. Merkezin ilçedeki sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Zencirci: “Sevgiyle iyileşmenin adresi olacak”

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, merkezin sadece bir bakım alanı değil, aynı zamanda şefkatin ve iyileşmenin sembolü olacağını söyledi. Zencirci, “Kaymakamımız Sultan Doğru ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte kısa süre sonra hizmete açılacak olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizi yerinde inceledik. Veteriner Hekimimiz Halil Çapakçıoğlu ile detaylı değerlendirmeler yaptık. Can dostlarımız için modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Burası sevgiyle iyileşmenin adresi olacak” ifadelerini kullandı.