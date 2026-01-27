Aydın’ın Nazilli ilçesinde son dönemde tırmanan kira anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Yıldıztepe Mahallesi'nde bir kiracı ve mülk sahibi arasında süregelen tahliye krizi, "evi yakma" tehdidiyle tehlikeli bir boyuta ulaştı. Yaşanan bu gerginlik, bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edilmesine neden olurken, fahiş kira artışları ve ev sahibi-kiracı ilişkileri arasındaki güven erozyonunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Nazilli'de hareketli dakikalar

Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi 80. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada, tahliye işlemleri sırasında tansiyon yükseldi. Azerbaycan asıllı kiracı Z.S. ile mülk sahibi A.Y. arasında bir süredir devam eden ve yargıya intikal eden anlaşmazlık, icra memurlarının kapıya gelmesiyle krize dönüştü. Kiracı Z.S., iddiaya göre 20 bin TL’ye çıkarılmak istenen kira bedeli nedeniyle anlaşamadığı ev sahibine kapıyı açmayarak direndi. Tartışma esnasında kiracının binayı ateşe vereceğini söylemesi üzerine, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine süratle itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olası bir faciayı önlemek adına sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Kardeşlik böyle olmamalı"

Evin penceresinden yaşadığı mağduriyeti haykıran Z.S., 2021 yılında bu konuta taşındığını ve başlangıçta ev sahibiyle aralarında "aile ortamı" sözüyle sıcak bir ilişki kurulduğunu belirtti. Ancak zamanla bu durumun değiştiğini savunan kiracı, iki kızının eve kabul edilmediğini ve başlangıçtaki anlaşmaya aykırı olarak su ile elektrik giderleri üzerinden kendisinden haksız kazanç sağlandığını iddia etti. Kira bedelinin bir anda 20 bin TL seviyesine çekilmek istendiğini ileri süren Z.S., "85 milyona sesleniyorum; bu daire gerçekten 20 bin TL eder mi?" sözleriyle Türkiye genelindeki kira artışlarına dikkat çekerek sitemini dile getirdi.

Mağduriyet iddiası ve yasal süreçteki şartlar

Geçimini hurdacılık yaparak sağladığını ve Türkiye’de resmi oturma izniyle bulunduğunu vurgulayan Z.S., hukuk kurallarına ve mahkeme kararlarına saygılı olduğunu ifade etti. Ancak evden tahliye edilmesi durumunda taşınma masraflarının karşılanması gerektiğini savunan kiracı, daha önce kendisinden fazla alındığını iddia ettiği paraların da geri iade edilmesini talep etti. "Adalete boynumuz kıldan ince ancak burada mağdur edilen taraf benim" diyen Z.S., yasal haklarının korunmasını istedi.

İkna çabaları sonuç verdi: Tahliyeye ek süre

Olay yerinde hazır bekleyen emniyet birimleri ve arabulucu ekiplerin uzun süren görüşmeleri sonucunda gerginlik yatıştırıldı. "Binayı yakma" tehdidinden vazgeçen ve ikna edilen kiracı Z.S.’ye, yeni bir düzen kurabilmesi ve eşyalarını taşıyabilmesi adına ek süre tanındı. Ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla mahalledeki gergin bekleyiş sona ererken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.