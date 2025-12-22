Aydın’ın Efeler ilçesinde define aramak amacıyla yapıldığı öne sürülen kaçak kazı, ölümle sonuçlandı. Açılan tünele giren bir kişi saatler süren arama kurtarma çalışmalarına rağmen sağ olarak çıkarılamazken, olay yerinde bulunan diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi

Olay, sabaha karşı Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki kişiden biri, kazılan tünele indi. Tünel dışında kalan T.Y. (44), içeride bulunan arkadaşı Sezer Ayhan’dan (32) uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dar ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde mahsur kalan Ayhan’a ulaşabilmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Dar tünel çalışmaları zorlaştırdı

Tünelin yapısının uzun ve oldukça dar olması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Saatler süren çalışmaların ardından İzmir İl Afet Müdürlüğü’nden getirilen temiz hava besleme sistemi kullanılarak tünel içerisine müdahale edildi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Sezer Ayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden morga kaldırıldı

Tünelden çıkarılan Ayhan’ın cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Tünel dışında bekleyen şahıs tutuklandı

Olay sırasında tünel dışında bulunan T.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, kaçak kazı faaliyetlerine ilişkin detayların yapılacak incelemeler sonrası netleşmesi bekleniyor.