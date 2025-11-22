Aydın’da Yerel Tohum Seferberliği Köşk’e Ulaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Ata Tohumu çalışmalarında yetiştirilen kışlık fideler Köşk’te dağıtıldı. Vatandaşlar yerel tohumların korunmasına katkı sağlayan projeye yoğun ilgi gösterdi.

Ata Tohumu fideleri Köşk’te dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Büyükşehir'e ait fidanlıklarda tamamen yerel tohumlardan yetiştirilen kışlık fideler, kentin birçok noktasında olduğu gibi Köşk ilçesinde de vatandaşlara ulaştırıldı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in de katıldığı dağıtımda binlerce fide elden ele teslim edildi. Fideleri alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde doğal ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“Yerel üretimi güçlendiren çalışmalar büyüyerek sürecek”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının sürdürülebilirliği için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Ata Tohumlarımızı Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yerel üretimi güçlendiren ve atalarımızdan miras kalan tohumların geleceğe aktarılmasında büyük önem taşıyan çalışmalarımız büyüyerek sürecek” dedi.