Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, 2025 yılının ilk dokuz aylık çalışmaları, devam eden projeler ve gelecek hedefleri ele alındı. İl Müdürü Ayhan Temiz, “Tarımsal projelerin zamanında, bütçeye uygun ve yüksek kalitede tamamlanması temel hedefimizdir” dedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılının ilk dokuz aylık faaliyetlerini değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında yapılan toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Toplantı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Faaliyetler ve hedefler masaya yatırıldı

Toplantıda, yılın ilk üç çeyreğinde yürütülen tarımsal faaliyetler, tamamlanan ve devam eden projeler, üretici destekleri, kırsal kalkınma yatırımları ve hayvancılık çalışmaları detaylı olarak ele alındı. İl Müdürü Ayhan Temiz, toplantının sadece mevcut durumu değerlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda gelecek dönem için bir yol haritası oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“Koordinasyon ve kalite önceliğimiz”

Temiz, tarımsal projelerin zamanında, bütçeye uygun ve yüksek kalitede tamamlanmasının müdürlüğün öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. “Tüm birimlerin bu hedef doğrultusunda koordineli bir şekilde çalışması, hem üreticimize hem de Aydın tarımına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.