Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kamulaştırarak kente kazandırdığı Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın, bir kez daha önemli bir etkinliğe kapılarını açtı.

Ulusal ve uluslararası tarım makine üreticilerinin de yer aldığı Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı, üreticiler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

On binlerce kişi fuarı ziyaret etti

Tarım teknolojilerinden hayvancılık ekipmanlarına kadar çok sayıda ürünün sergilendiği fuar, bölge çiftçilerini yeni teknolojilerle buluşturdu.

Fuar alanına gelen on binlerce üretici ve ziyaretçi, farklı firmaların yenilikçi ürünlerini görme fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin standı fuarın yıldızı oldu

Fuarın en dikkat çekici alanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı stant oldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun tarıma ve üreticilere verilen destekleri odağına alan standı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Tanıtılan başlıca projeler:

Drone ile zirai gübreleme desteği

Ata Tohumlarının korunması ve çoğaltılması

Tarım ve hayvancılık destekleme ürünleri

Kadın üreticilere yönelik özel destek programları

Aile tipi koyunculuk projesi

Ziyaretçilere, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayı güçlendirmek için yürüttüğü bu çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Başkan Çerçioğlu: “Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Fuarı değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımsal desteklerin artarak süreceğini belirtti:

“Fuar Aydın’da gerçekleşen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çevre illerden gelen üreticilerin de aralarında bulunduğu on binlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam edeceğiz.”

Üreticilerden Çerçioğlu’na teşekkür

Fuar boyunca hem üreticiler hem de vatandaşlar, tarımsal destekler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın’daki tarımın güçlendirilmesi için atılan adımların, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.