Olay, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi 4096 Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki İbrahim Yerlikaya’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler bahçede asılı halde buldu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Yerlikaya’yı evinin bahçesinde asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yerlikaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yerlikaya’nın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.