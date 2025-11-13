Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, Uğur Çiçekliyurt (55) evin merdivenlerinden düşerek yaşamını yitirdi.

Merdivenlerden düşme sonrası ölüm

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1797 Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan Uğur Çiçekliyurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin içindeki merdivenlerden düşerek ağır yaralandı.

Anne durumu fark edip yetkililere bildirdi

Olay sırasında evde bulunan anne Çiçekliyurt, oğlunun merdivenlerin önünde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri müdahale etti, hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Uğur Çiçekliyurt’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ani ölüm, ailesini yasa boğarken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.