Aydın Valiliği ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliğinde, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin koordinasyonuyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu”, Atatürk Kongre Merkezi’nde başladı. Sempozyum Kurulu adına konuşan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, etkinliğin Aydın’ın kültürel, tarihî ve bilimsel değerlerini disiplinlerarası bir perspektifle değerlendirmesi açısından önemli bir girişim olduğunu söyledi. Doç. Dr. Haykıran, sempozyumun hazırlanmasına katkı sunan Aydın Valiliğine, ADÜ yönetimine, enstitü müdürlüklerine ve akademik ekibe teşekkür ederek programın tüm katılımcılar için verimli olmasını diledi.

Prof. Dr. Kent: “Aydın, tarih boyunca ilim ve medeniyetin merkezi oldu”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın’ın tarih boyunca kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Aydın, tarih ve uygarlığın izlerini asırlardır özenle muhafaza eden, antik kentleriyle bir açık hava müzesini andıran seçkin bir şehirdir. Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana Aydın’ın tarihine, kültürüne ve üretim süreçlerine yönelik pek çok bilimsel çalışmaya imza attı. Valiliğimizin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, yirmi üniversiteden 120 araştırmacı üç gün boyunca 95’in üzerinde bildiri sunacak. Bu bilimsel ortamın Aydın’ın geçmişini daha iyi anlamamıza ve geleceğine güçlü bir vizyonla yön vermemize katkı sağlamasını diliyorum.”

Vali Canbolat: “Aydın’ın bir hafızası, ruhu ve köklü bir medeniyet mirası var”

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise şehirlerin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını, her birinin bir ruhu ve hafızası bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Aydın, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış; kültürü, bereketli toprakları ve medeniyet mirasıyla insanlık tarihinin seçkin şehirlerinden biridir. Millî Mücadele döneminde sergilediği direnişle vatan sevgisinin sembolü hâline gelen Aydın, bugün de tarım, ticaret ve turizm alanlarındaki potansiyeliyle ülkemize değer katmaktadır. Bu sempozyum, geçmişin değerlerini bilimsel zeminde ele alarak geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koyacak.”

İlk oturumda üç farklı açıdan Aydın anlatıldı

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Şeker üstlendi. Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran “Aydın Tarihi ve Tarih Çalışmalarına Toplu Bir Bakış”, Prof. Dr. Kemal Benlioğlu “Aydın’da Tarımın Gelişimine Bir Bakış” ve Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu “Aydın’da Turizm” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Aydın’a özgü ürünler stantlarda tanıtıldı

Etkinlik kapsamında Aydın’a özgü ürünlerin yer aldığı stantlar katılımcıların ilgisine sunuldu. Program sonunda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Çineli Hanımeli Börek ve Mantı Evi, Aydiyar Zeytinyağları ile Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu tarafından açılan stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle görüştü ve destekleri için teşekkür etti.

95’in üzerinde bildiri üç gün boyunca sunulacak

Üç ayrı salonda eş zamanlı olarak yürütülen “Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu”, 13–15 Kasım 2025 tarihleri arasında devam edecek. Aydın’ın geçmişten bugüne uzanan kültürel, tarihî, sosyal ve ekonomik birikimini bilimsel açıdan ele almayı amaçlayan etkinliğin açılışına; Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, rektör yardımcıları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarından çok sayıda davetli katıldı.