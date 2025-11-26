Aydın'ın merkez ilçesi Efeler’de devam eden bir inşaat projesinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Zeybek Mahallesi’nde yer alan Zeybekler Bulvarı üzerinde yapımı süren binanın birinci katında çalışan D.D. isimli işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Olay, inşaat güvenliği ve işçi sağlığı konularını bir kez daha gündeme getirdi.

Polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerinde

Yaşanan iş kazasının ardından çevredekiler durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa süre içinde emniyet güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık personeli, yaralı işçi D.D.'yi hızla ambulansa alarak hastaneye nakletti.

Yaralı işçinin sağlık durumu iyi

İnşaattan düşen işçi D.D., tedavisi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, kazada yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve iş güvenliği şartlarının uygunluğunu belirlemek amacıyla olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.