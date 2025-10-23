Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden İncirliova ilçesi, sağanak yağış ve ceviz büyüklüğünde yağan dolunun hedefi oldu. Hasat mevsimindeki Sınırteke Mahallesi'nde 6 bin dönümlük pamuk tarlası kullanılamaz hale geldi. Çiftçi büyük şok yaşarken, zarar gören ürünlerin miktarı ve ekonomik boyutu için acil hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Pamuk kozalakları çamura karıştı

Aydın'ın batı kesimlerinde dün etkili olan şiddetli sağanak yağış, İncirliova ilçesinde yerini doluya bıraktı. Özellikle Sınırteke Mahallesi'nde yaşanan doğa olayı, üreticinin binbir emekle yetiştirdiği pamuk, zeytin, sebze ve yem bitkilerini ciddi şekilde etkiledi.

Hasat dönemi yaklaşan pamuk tarlalarında durum ağır. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri, pamuk kozalaklarını kopararak henüz toplanmamış ürünleri yere serdi. Toprakla ve çamurla karışan pamuklar, hasat edilemez duruma geldi. İlk tahminlere göre sadece pamukta, 6 bin dönümlük alanda büyük bir kayıp yaşandığı belirtiliyor.

Ziraat Odası harekete geçti: "Zarar çok büyük, çiftçi perişan"

Afetin ardından bölgede ilk somut adım İncirliova Ziraat Odası tarafından atıldı. Oda ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli bir şekilde zarar gören arazilerde incelemelere başladı.

Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, felaketin boyutunun çok büyük olduğunu vurguladı. Ülgüdür, "Bölgemizde fırtına eşliğinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Sadece pamuk değil; zeytin, sebze, yonca ve mısır gibi tüm ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçimiz şu anda perişan durumda" ifadelerini kullandı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki 20 bin dönüm arazinin yaklaşık 6 bin dönümünün afetten etkilendiğini belirten Başkan Ülgüdür, üreticilerin dilekçelerinin toplandığını ve hasarın ekonomik boyutunun belirlenerek Tarım İl Müdürlüğü ve Bakanlığa acilen iletileceğini kaydetti. Ülgüdür, çiftçinin tek umudunun devletin destek ve yardım programları olduğunu dile getirdi.

Üreticiden mağduriyet çığlığı: "Binbir emek yere düştü"

Dolu felaketinin en büyük mağdurlarından biri olan pamuk üreticisi Nihat Erdoğdu ise yaşadıkları çaresizliği gözler önüne serdi. 200 dekarlık arazisinin yarısının doludan dolayı yok olduğunu ifade eden Erdoğdu, duygularını şöyle dile getirdi:

"Yaklaşık 100 dekar pamuğumuzu zorlukla hasat edebildik. Ancak kalan 100 dekar alan, fırtına ve dolu yüzünden tamamen mahvoldu. Binbir emekle, alın teriyle yetiştirdiğimiz ürünleri toplayamadık. Hasat masraflarını bile çıkaramayacak duruma geldik. Devletimizden bu afetten dolayı yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz."