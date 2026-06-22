Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan zeytinlik alanda meydana gelen yangın, bölgede kısa süreli paniği de beraberinde getirdi. Pamucak Mahallesi civarında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangının kontrol edilebilmesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden yetkililere ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi intikal etti.

Ekiplerden yoğun çalışma!

Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski gösteren alevlerin kontrol edilebilmesi amacıyla hem havadan hem de karadan çalışma gerçekleştiriliyor.

Havadan ve karadan müdahale!

Yangın söndürme çalışmalarında hava araçları da aktif olarak bulunuyor. Karadan arazözler ve itfaiye ekipleri alevlerin ilerleyişini engellemeye çalışırken, havadan yapılan müdahalelerle yangının büyümesinin önüne geçilmesi planlanıyor.