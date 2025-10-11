Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2022 yılında iki aylık eşi Necla Alp’i öldüren Mustafa A., mahkemenin “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönündeki kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Henüz iki ay önce evlenen Necla Alp, nişanlılık sürecinde psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından vahşice öldürülmüştü. Cinayet sonrası yakalanan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 YILDIR TUTUKLUYDU, TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Mustafa A. için düzenlenen raporda, sanığın “cezai ehliyetinin bulunmadığı” belirtildi. Mahkeme, raporu dikkate alarak tahliye kararı verdi.

Tahliyenin ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A.’nın sosyal medya hesabından “Özgürlüğümüze kavuştuk, çok şükür” ifadelerini paylaşması büyük tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?” diyerek karara ve paylaşıma öfke gösterdi.