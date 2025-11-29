Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün saymaya başlarken, ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek olan hastanede test süreci devam ediyor.

Efeler'de inşaatına başlanan hastanede sona gelindi

Türkiye’nin 21. Şehir Hastanesi Aydın’da açılış için gün sayarken, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan hastanede sona gelindi. Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken hastanedeki cihazların da testleri sürüyor.

Aydın Şehir Hastanesi, Aralık ayı itibariyle hizmete girmeye hazırlanırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, son hazırlıkları yerinde inceledi. Şehir Hastanesi’nde yürütülen taşınma, teknik hazırlık ve test süreçlerini yerinde incelemek üzere hastaneyi ziyaret eden Şenkul, ziyareti sırasında hasta kabul alanları, poliklinikler, laboratuvarlar, yanık ve hiperbarik üniteleri, yoğun bakım odaları, ameliyathaneler, yataklı servisler ile kadın doğum servisi ve doğum salonunda detaylı incelemelerde bulundu

. Ekiplerin koordinasyonu, teknik altyapı hazırlıkları ve donanım süreçlerini de değerlendiren Şenkul, özellikle iklimlendirme, bilişim altyapısı ve havalandırma sistemlerinde yürütülen testler hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

"Eksiksiz şekilde tamamlanması için ekiplerimizle koordineli olarak çalışıyoruz"

Taşınma sürecinin hem hasta güvenliğini hem de hizmetin kesintisiz şekilde sürdürülmesini esas aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Şehir Hastanemiz modern altyapısı ve güçlü hizmet kapasitesiyle ilimize büyük bir değer katacak. Taşınma ve hazırlık çalışmalarını yakından takip ediyor, tüm detayların eksiksiz şekilde tamamlanması için ekiplerimizle koordineli olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.