Aydın'da geçtiğimiz yıl Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncusu İlknur Araz'ın (25) hayatını kaybettiği ve üç aracın karıştığı feci kazayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davada tutuksuz yargılanan sanıklar ve kazazedeler dinlenirken, sanıklardan Ertuğrul Türkmen (44), aracın patronu tarafından kullanıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti ve "Otomobili ben kullanıyordum. Suçu üstlenmedim," şeklinde ifade verdi.

Faciaya dönüşen zincirleme kaza

Kaza, geçen yıl 21 Nisan günü sabah 06.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli mevkiinde gerçekleşti. İzmir'den Aydın istikametine seyreden Hüseyin Avkan (27) yönetimindeki otomobile, yine aynı yönde giden Ertuğrul Türkmen idaresindeki araç arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolünü kaybeden Türkmen'in aracına bu kez İrfan Topçu (42) yönetimindeki TIR çarparak aracı sürükledi. Bu karmaşık zincirleme kaza sonucunda, Hüseyin Avkan ve yanında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı İlknur Araz ağır yaralandı. Ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumu kritik olan ve futbol camiasının tanıdığı bir isim olan Araz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan soruşturmada, kazaya karışan ve Türkmen'in kullandığı aracın Mustafa Yatar'a (50) ait olduğu belirlendi.

Sanık savunmaları ve ilginç iddialar

Kazayla ilgili olarak TIR şoförü İrfan Topçu ve otomobil sürücüsü Ertuğrul Türkmen hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan; araç sahibi Mustafa Yatar hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Ertuğrul Türkmen, aracından gelen sesi bir "çıtırtı" olarak algıladığını ve "kedi ya da köpeğe çarptığımı düşünerek" yola devam ettiğini öne sürdü. Aracın hasar uyarısı vermesiyle durduğunu belirten Türkmen, "Kullandığım araç şirket arabasıydı, bu yüzden fotoğraf çekip patronuma gönderdim. Kaza yaptığımı o an düşünmediğim için 112'yi aramadım," ifadeleriyle kendini savundu. Türkmen'in, aracı patronu Yatar'ın kullandığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddetmesi, davanın seyrini etkileyecek en önemli detay oldu.

Kazazede ve tanık ifadeleri çelişkileri ortaya çıkardı

Tutuksuz yargılanan diğer sanık İrfan Topçu ise kazanın olduğu anın çok karanlık olduğunu ve önündeki aracı "siyah bir karartı" olarak gördüğünü belirtti. Topçu, kusurlu bulunma nedenini bilmediğini söylerken, yaralı sürücü Hüseyin Avkan'ın ifadesi yeni çelişkiler yarattı. Avkan, ilk çarpışmanın ardından dörtlüleri yakıp sağa çekmeye çalıştığını, tam bu sırada arkadan TIR'ın çarptığını ve kız arkadaşının refüje fırladığını söyledi. Avkan’ın, "Kazadan bir gün önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetime el konulmuştu" itirafı da dava dosyasına girdi. Tanık olarak dinlenen AFAD personeli Seçkin Sel ise olay yerinden 2-3 kilometre ileride, hafif hasarlı, plakasız bir araca rastladıklarını ve çevrede tarlalara doğru koşan birini gördüğünü belirtmesi, kaçma şüphesi yaratan ifadeler olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden İlknur Araz’ın ailesi ise duruşmada en ağır cezanın verilmesini talep ederek "Sorumlu kim varsa şikayetçiyiz" dedi.

Mahkeme heyeti, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması adına, kazanın ardından kaçan Türkmen'in şifrelerini vermediği hem şahsi hem de şirket telefonunun HTS kayıtlarının GSM şirketlerinden istenmesine karar verdi. Ayrıca yeni bilirkişi raporlarının düzenlenmesi ve tanıkların dinlenmesi talebiyle duruşmayı erteledi.