Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Yaşar Dumanlar evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi Kızılgöl mevkiinde yaşandı.

Silah sesini duyan eşi dışarı çıktı

Edinilen bilgilere göre, 6 çocuk babası Yaşar Dumanlar’ın evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığı öğrenildi. Kısa bir süre sonra silah sesi duyan eşi, evin çevresine çıktığında Dumanlar’ı başından vurulmuş halde yerde yatarken buldu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde Yaşar Dumanlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk değerlendirme: İntihar ihtimali

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dumanlar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde, Dumanlar’ın kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.