Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kardeşköy'de ikamet eden bir kız çocuğu annesi Damla Ataş (36), yıllardır sürdürdüğü takı tasarımı hobisini başarılı bir iş modeline çevirerek takdir topluyor. Gençlik yıllarında kendi aksesuarlarını üretmekle başlayan bu maharet, zamanla çevresindekilerin yoğun talebiyle tam zamanlı bir mesleğe dönüştü. Tamamen sipariş üzerine ve kişiye özel tasarımlarla çalışan Ataş, şimdi hemcinslerine kendilerini özel hissettirecek anlamlı takılar üreterek hem yaratıcılığını kullanıyor hem de aile ekonomisine önemli bir destek sağlıyor.

İstanbul'dan Kırsal Kardeşköy'e uzanan girişimcilik hikayesi

Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Damla Ataş’ın takı macerası, genç kızlık döneminde kendi ihtiyaçlarından doğdu. Çevresindeki herkesin farklı takılara sahip olduğunu gören Ataş, "Kendi takımı kendim yaparım" diyerek elindeki iğne, iplik, makas ve boncuk gibi basit malzemelerle üretime başladı. Kısa sürede çevresinin dikkatini çeken ve büyük beğeni toplayan bu el yapımı takılar, Ataş’ın yakın çevresi için de siparişler almasına yol açtı. İlerleyen dönemde Aydın’a gelin gelen Ataş, bu yaratıcı hobisini Kardeşköy’de de sürdürdü.

Sosyal medya satış kanalı oldu

Kırsal yaşamın getirdiği yeni düzen içinde takı tutkusunu bırakmayan Damla Ataş, tasarımlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlar beklenmedik bir ilgiyle karşılandı ve genç kadının kendiliğinden bir müşteri kitlesi oluştu. Kadınların takı ve aksesuarlara karşı olan genel ilgisinin bu talebi tetiklediğini belirten Ataş, "Görenler 'Nereden aldın?' diye soruyorlardı. 'Kendim üretiyorum' dediğimde pek çok kişi inanamadı," diyerek ilk zamanlardaki şaşkınlığı dile getirdi. Ataş, şimdi kişilerin özel istek ve tarzlarına göre tasarımlar yapıp üreterek hem boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunuyor. Ataş’ın bu başarı hikayesi, azmin ve yaratıcılığın, bulunduğu coğrafi koşullar ne olursa olsun, her zaman bir iş fırsatına dönüşebileceğinin güzel bir örneği olarak gösteriliyor. Ataş, takı üretiminin yanı sıra, kadınların genel olarak kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve değerlendirmeleri yönünde ilham kaynağı olmayı da hedefliyor.