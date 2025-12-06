Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Mahallesi açıklarında göçmen kaçakçılığına yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Bölgedeki rutin devriye sırasında Sahil Güvenlik botları, fiber motorlu bir tekneyi durdurarak kontrol etti.

Teknede 7 düzensiz göçmen tespit edildi

Yapılan incelemede, teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni taşıdığı belirlendi.

Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra karaya çıkarıldı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Soruşturma derinleştirildi: Kamera kayıtlarından organizasyon ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında bölgede:

PTS (Plaka Tanıma Sistemi)

HGS ve KGS veri kayıtları

İş yeri güvenlik kameraları

titizlikle incelendi.

Görüntülerde düzensiz göçmenlerin bir araçla bölgeye getirildiği, ardından birkaç kişi tarafından karşılanarak tekneye bindirildiği tespit edildi. Böylece kaçak geçişin planlı ve organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

5 organizatör şüphelinin kimliği belirlendi

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 organizatörün kimliği tespit edildi.

Operasyonda ayrıca:

1 adet fiber tekne

3 cep telefonu

4 can simidi

ele geçirilerek delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın diğer şüphelilere ve olası bağlantılara ulaşmak amacıyla sürdüğü öğrenildi.