Aydın genelinde bugün etkili olması beklenen sağanak yağış ve rüzgâra ilişkin meteorolojik değerlendirmeler, günün ilerleyen saatlerinde de olumsuz hava koşullarının devam edeceğine işaret ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kentte parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Yağış gün boyunca sürecek

Sabah saatlerinde başlayan aralıklı sağanak yağışın, öğle ve akşam saatlerinde de yer yer gök gürültüsü eşliğinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl genelinde görülecek yağışların, gece saatlerine kadar devam edebileceği bildirildi.

Sıcaklık 12–16 derece arasında

Gün içerisinde hava sıcaklığının 12 ile 16 derece arasında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklığın 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın ise yağış ve rüzgarın etkisiyle daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Rüzgar zaman zaman kuvvetlenecek

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden esmesi, zaman zaman kuvvetini artırarak saatte 30 ila 40 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde rüzgârın daha etkili olabileceği ifade ediliyor.

Pazar gününden itibaren hava açıyor

Meteoroloji verilerine göre, yağışlı havanın Pazar gününden itibaren Aydın’ı terk etmesi bekleniyor. 7 Aralık Pazar günü parçalı yer yer çok bulutlu bir hava öngörülürken, sıcaklıkların 8 ila 18 derece arasında değişeceği bildirildi. Yeni haftayla birlikte ise az bulutlu ve açık hava koşullarının etkili olacağı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis görülebileceği kaydedildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, özellikle bugün beklenen sağanak yağış ve zaman zaman kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.