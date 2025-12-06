Aydın genelinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, bazı ilçelerde günlük metrekare başına düşen yağış miktarlarını artırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, en fazla yağış Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde kaydedildi. Bölgeye metrekare başına 71,3 kilogram yağmur düştü.

İlçeler bazında yağış miktarları

Son 24 saatte ilçelere düşen yağış miktarları ise şöyle sıralandı:

Bozdoğan: 10,6 kg

Buharkent: 24,9 kg

Didim: 68,4 kg

Efeler: 19,5 kg

Germencik: 34,7 kg

İncirliova: 20,1 kg

Karacasu: 16,1 kg

Karpuzlu: 16,5 kg

Koçarlı: 11,5 kg

Kuyucak Musakolu: 54,3 kg

Kuşadası Güzelçamlı: 71,3 kg

Köşk: 10,4 kg

Nazilli: 31,6 kg

Sultanhisar: 15,2 kg

Söke: 25 kg

Yenipazar: 19,3 kg

Çine Hacıpaşalar: 40,3 kg

Meteorolojiden uyarı: Sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji yetkilileri, yağışların özellikle gece yarısına kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Vatandaşların ani su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.