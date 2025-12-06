Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’un 10. hafta mücadelesinde Aydınspor, Germencik İlçe Stadı’nda Manisa 1965 Nurlupınar’ı ağırladı.

Karşılaşmaya her iki kulübün yöneticileri de tribünden takip ederken, Aydınspor taraftarları takımlarına güçlü destek verdi.

Aydınspor ilk 14 dakikada fırtına gibi başladı

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, erken gollerle maça damga vurdu.

4. dakikada Alperen Özdemir, takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada İbrahim Halil Öner, skoru 2-0 yaparak Aydınspor’u rahatlattı.

İlk yarı boyunca kontrolü elinde tutan Aydın temsilcisi, devre bitmeden savunmada açık verince skor değişti.

Manisa’dan direniş: İlk yarının son anlarında gol geldi

Manisa 1965 Nurlupınar, oyundan kopmayan yapısıyla farkın açılmasına izin vermedi.

45. dakikada Aykut Sevim, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı gole çevirerek skoru 2-1’e getirdi.

Bu gol, devreye giderken Manisa ekibine moral verdi.

İkinci yarıda kontrol Manisa’da: Skor 2-2’ye geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha agresif ve istekli bir görüntü çizen Manisa 1965 Nurlupınar, oyunun hakimiyetini eline aldı.

Dakikalar 79’u gösterdiğinde yeniden sahneye çıkan Aykut Sevim, attığı golle maçtaki dengeyi sağladı: 2-2.

Bu golle birlikte hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydeden Sevim, mücadelenin en etkili ismi oldu.

Aydınspor fırsatı değerlendiremedi

Maçın kalan bölümünde her iki takım da galibiyet golü arasa da sonuç değişmedi.

Aydınspor, iyi başladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak önemli bir 3 puanı kaçırdı.

Puan durumu: Aydınspor 7’ye, Manisa 18’e yükseldi

Beraberliğin ardından:

Aydınspor puanını 7’ye çıkardı, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Manisa 1965 Nurlupınar ise 18 puana yükselerek orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.