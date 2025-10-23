Meteoroloji’den Aydın’ın batı ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı geldi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın’ın batı kesimlerinde gün boyu etkili olan sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde özellikle kıyı ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Metrekareye 50 kilograma kadar yağış bekleniyor

Açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre yağış miktarının bazı bölgelerde 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uyarı batı ilçelerini kapsıyor

Kuvvetli yağış uyarısının özellikle Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, Efeler ve çevresinde geçerli olduğu aktarıldı. Meteoroloji ekipleri, yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybederek doğu yönüne ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.