Aydın’da ağustos ayında meydana gelen çökme nedeniyle ulaşıma kapatılan Söke-Kuşadası kara yolu onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Kuşadası yönündeki deformasyonlar için asfaltlama çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceği belirtildi.

Söke-Kuşadası yolunda trafik tekrar başladı

Aydın’ın Söke ilçesinde 10 Ağustos’ta yol kenarında yapılan çalışma sırasında çöken Söke-Kuşadası kara yolu ulaşıma kapatılmıştı. Bölgede yürütülen onarım çalışmaları tamamlandı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Kuşadası yönünde asfalt çalışması yapılacak

Yolun hizmete açılmasına karşın bu kez Kuşadası istikametinde oluşan deformasyonlar nedeniyle asfaltlama çalışmasına başlanacağı bildirildi. Gerekli trafik işaretlemelerinin ardından araç geçişi yeni yapılan bölüm üzerinden çift yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, asfaltlama işlemlerinin yaklaşık 15 gün boyunca devam edeceğini belirtti ve sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.