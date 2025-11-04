Efeler’de geri manevra yaparken 4 yaşındaki Enes Çelebi’yi ezerek ölümüne neden olan sürücü M.Ö., Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyeti de 2 yıl süreyle geri alındı.

4 yaşındaki Enes yaşamını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde 28 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Enes Çelebi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan küçük Enes, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme ceza verdi

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık M.Ö.’yü “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Ayrıca M.Ö.’nün sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.