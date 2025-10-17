Aydın’ın Efeler ilçesinde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran 4 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan 3 kuzen tutuklandı. Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi’ndeki Jandarma Sosyal Tesisleri yakınlarında meydana geldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

15 Ekim gecesi saat 03.00 sıralarında sosyal tesislerin yanındaki yolda alkol alan kuzenler Utku Özgür Devrim (33), Doğan Akraç (32) ve Yasin Avlayan (32), yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Aynı bölgede izinli günlerinde bir araya gelen 4 bekçi, sesin rahatsız edici düzeye ulaşması üzerine grubu uyardı. Ancak uyarıya aldırmayan 3 kuzen, müziğin sesini daha da yükseltti. Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı ve kısa sürede kavga büyüdü.

4 bekçi bıçakla yaralandı

Kavga sırasında 3 kuzen, bekçilere bıçakla saldırdı. Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 bekçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı bekçiler, kendi imkanlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Hastane önünde ikinci saldırı

Olay sonrası hastaneye giden bekçileri takip eden saldırganlar, burada da bıçakla saldırmaya kalkıştı. Hastane önünde yaşanan kısa süreli arbede, çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

Olayın ardından otomobille kaçan 3 kuzen, Doğu Gazi Bulvarı’nda trafik ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında durduruldu. Şarküteri işlettiği ve tavuk satışı yaptığı öğrenilen saldırganlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama kararı verildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Utku Özgür Devrim, Doğan Akraç ve Yasin Avlayan, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı bekçiler taburcu edildi

Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 bekçi, hastanedeki tedavilerinin ardından bir gün sonra taburcu edildi. Bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.