Aydın'ın İncirliova ilçesi yakınlarında, park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz bulunan 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen bu beklenmedik ölüm, ilçe sakinlerini derinden üzerken, olayın nedenini aydınlatmak üzere detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Vatandaş ihbarıyla ortaya çıktı

Olay, öğleden sonra saat 13.30 sularında, Erbeyli Mahallesi ile Germencik'e giden karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, yol kenarında duran 09 APG 598 plakalı bir araç içerisinde bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını fark edince durumu hemen güvenlik güçlerine ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbar üzerine derhal olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bahsi geçen otomobilin içinde 32 yaşındaki Anıl Çetinkol'u buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Çetinkol'un durumunun ciddi olduğu ve alkollü olduğu belirlendi. Durumun ciddiyeti üzerine Çetinkol, acilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Hastanede doktorlar, Anıl Çetinkol'u yaşama döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak genç adamın durumu kritikti ve yapılan tüm hayati destek müdahalelerine karşın maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Çetinkol'un ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Anıl Çetinkol'un yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve genç bir evliliğin ardından bu şekilde hayatını kaybetmesi çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Jandarma birimleri, Çetinkol'un araçta nasıl hareketsiz kaldığını ve kesin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı araştırmalar yaparken, Çetinkol'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Soruşturma, olayın intihar, kaza, ya da başka bir nedenden mi kaynaklandığını tüm yönleriyle ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yetkililer, olayla ilgili elde edilen tüm delilleri titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.