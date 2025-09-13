Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki üç araca çarptı. Yapılan testte 2.41 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Gece yarısı kaza

Kaza, saat 00.15 sıralarında Efeler ilçesi Körfez Caddesi’nde yaşandı. Tufan Ç. (44), yönetimindeki 09 ALS 601 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki 09 HK 388, 09 AKP 115 ve 09 ANB 146 plakalı araçlara çarptı. Gürültüyle uyanan araç sahipleri olay yerine koşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alkol testinde 2.41 promil çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Tufan Ç.’nin 2.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Tehditler savurdu

Araç sahipleri ve polislerle tartışan sürücü, aracı kullanmadığını iddia ederek, “Benim ailevi sorunlarım var. Birilerine psikolojik olarak takılacağım. Benim hayatım bitmiş, sıra size geliyor. Arabayı kullanmadım, arabam otoparkta. Çek ama sonu hoş olmayacak. Uyarıyorum” sözleriyle tehditlerde bulundu.

Sağlık çalışanı olduğu belirtilen Tufan Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.