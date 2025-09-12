Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçişinin ardından gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısı gergin başladı.

Erhan Gülenç'in haberine göre; Soruşturmalarla gündeme gelen Çerçioğlu toplantıya katılmazken, oturuma vekaleten Polat Bora Mersin başkanlık etti. Mersin, koşulların uygun olmadığını belirterek oturumu Salı gününe erteledi.

Bürokratlar ve CHP’liler karşı karşıya geldi

Toplantı öncesinde Çerçioğlu, belediye bürokratlarını meclis salonu ve bina girişinde hazır bulundurdu. Aynı saatlerde CHP İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasının ardından CHP’liler belediye binasına yürüyüş düzenledi. Binaya girmeye çalışan CHP’liler ile belediye personeli arasında arbede çıktı.

Sloganlar salonu doldurdu

CHP grubunun salona girmesiyle tansiyon yükseldi. Partililer, “Özlem Çerçioğlu istifa” sloganları atarken, belediye bürokratları ise karşılık verdi. Bir yanda “Recep Tayyip Erdoğan”, diğer yanda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları yankılandı.

Meclis Salı gününe ertelendi

Gergin atmosferde başlayan oturum, Polat Bora Mersin’in kararıyla ertelendi. Salonda karşılıklı sloganlar atılmaya devam ederken, CHP’li meclis üyeleri “Hakkımızı helal etmiyoruz” yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi.

CHP’den Çerçioğlu’na sert eleştiri

CHP Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toplantının ardından sert açıklamalarda bulundu. Günel, “Protestolar olacak. Buna katlanacak. Burası halka açık bir meclis.

Halkın buraya girme hakkı var. Özlem Çerçioğlu’na oy veren insanlar tepkilerini gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı ise dışarıda maaşlı personelini bağırttırmaya devam ediyor” dedi.